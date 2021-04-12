عام / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من سُلطان عمان
الاثنين 1442/8/30 هـ الموافق 2021/04/12 م واس
نيوم 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع باليُمن والبركات .
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23:52ت م
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