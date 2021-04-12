عرعر 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة نادي عرعر علي السويلم يرافقه اللاعبون والجهاز الإداري والفني بمناسبة صعود النادي لدرجة الشباب - تحت 19 سنة - للدوري الممتاز.وهنأ سموه خلال اللقاء رئيس نادي عرعر والجهازين الإداري والفني ومنسوبي هذا الإنجاز على تحقيق هذا الصعود في مسيرة إنجازات النادي، داعياً لمواصلة زخم التقدم بالمزيد من الاستعدادات والإعداد الأمثل لمتطلبات الفوز بجميع البطولات على مستوى المملكة.وأكد سموه دعمه لجميع أندية المنطقة, مشيراً إلى الاهتمام بالفئات السنية لتوسيع قاعدة اللاعبين في كل الرياضات الأخرى والتي تعد بعداً إستراتيجياً فاعلاً لصناعة اللاعبين الموهوبين لمستقبل تنافسي أفضل ، كما قدم سموه مكافأة مالية للاعبين بهذا الإنجاز .من جانبه, قدّم رئيس مجلس إدارة نادي عرعر, شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه المستمر واهتمامه بجميع الأندية الرياضية بالمنطقة في تحقيق الإنجازات والبطولات.// انتهى //23:55ت م0289