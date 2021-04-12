نيوم 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.وقد بادله خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التهنئة ، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمتين الإسلامية والعربية باليُمن والبركات .// انتهى //23:56ت م0290