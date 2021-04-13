واشنطن 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، انخفاضًا اليوم عند إغلاق جلسات ‏التداول.‏وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي ‏‎0.81‎‏ نقطة، أي ‏‎0.02‎‏ بالمئة ‏ليغلق عند ‏‎4127.99‎‏ نقطة، كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع ‏‎50.19‎‏ نقطة، أي‎0.36 ‎بالمئة، إلى ‏‎13850.00‎‏ نقطة.‏وسجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضًا بلغ ‏‎55.20‎‏ نقطة، أي ‏‎0.16‎‏ بالمئة، إلى ‏‎33745.40‎‏ نقطة.‏‏// انتهى //‏23:59ت م0001