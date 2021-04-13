اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض
الثلاثاء 1442/9/1 هـ الموافق 2021/04/13 م واس
واشنطن 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، انخفاضًا اليوم عند إغلاق جلسات التداول.
وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.81 نقطة، أي 0.02 بالمئة ليغلق عند 4127.99 نقطة، كما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 50.19 نقطة، أي0.36 بالمئة، إلى 13850.00 نقطة.
وسجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 55.20 نقطة، أي 0.16 بالمئة، إلى 33745.40 نقطة.
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