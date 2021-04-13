الرياض 30 شعبان 1442 هـ الموافق 12 أبريل 2021 م واسرفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ باسمه وباسم منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية وأئمة وخطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع - حفظهما الله -، وإلى أفراد الأسرة المالكة، والشعب الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.ونوه معاليه بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لخدمة بيوت الله والعناية بها، وتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة والسلامة كي يؤدي المصلون عباداتهم بكل يسر وخشوع، مؤكداً أن بلادنا أضحت مضرب المثل في الأمن والسلامة من الأوبئة بفضل الله ثم بما توليه قيادتنا الرشيدة من جهود مشكورة وغير مسبوقة شهد لها القاصي والداني.وسأل معاليه المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم ينعمون بموفور من الصحة والعافية، ويديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يزيل جائحة فيروس كورونا عن بلادنا والإنسانية جمعاء.كما هنأ معاليه أئمة وخطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة ومنسوبي ومنسوبات الوزارة بحلول شهر الخير والبركات، راجياً الله ــ عز وجل ــ أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، داعياً الجميع إلى مواصلة بذل الجهد لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وخدمة بيوت الله والعناية بها تماشياً مع رسالة الوزارة وأهدافها العامة.// انتهى //00:01ت م0003