المدينة المنورة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية ليلة أمس ، عودة المصلين إلى أداء صلاة التراويح في المسجد النبوي في أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ.وأشاد عدد من الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي, بالموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين.وقال قاسم محمد خوش حال: إن المواطنين والمقيمين في المملكة استقبلوا موافقة خادم الحرمين الشريفين الكريمة - رعاه الله - بالسماح بعودة صلاة التراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بعد توقفها العام الماضي بسبب جائحة كورونا بفرح واشتياق لمهوى القلوب والأفئدة, سائلا الله سبحانه أن يبعد الوباء والبلاء عن بلاد الحرمين وبلاد المسلمين جميعا.فيما أشار المقيم محمود أحمد كلحي من جمهورية مصر العربية الذي يعمل معلماً بالمدينة المنورة إلى أن عودته لصلاة التراويح في المسجد النبوي في أول ليلة من ليالي الشهر الكريم نعمة عظيمة من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليه، رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على موافقته الكريمة، سائلاً المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء لما يقدمه لزوار الحرمين الشريفين بصفة خاصة وللعالم الإسلامي بصفة عامة.من جانبه قال عميد كلية الطب بجامعة طيبة استشاري القلب الدكتور سعد قاسم خوش حال: إن عودة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين منة ونعمة ومكرمة ربانية من الله عز وجل توجت بعد كرمه سبحانه وتعالى بالموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -.وأشاد المقيم سيد إحسان من الجنسية الباكستانية بالإجراءات الوقائية المتخذة في الحرم النبوي لاستقبال المصلين، حيث تؤكد الجهود الكبيرة وحرص حكومة المملكة على رعاية المقدسات الإسلامية والسهر على راحة وطمأنينة المواطنين والمقيمين.بدوره أكد الموظف بالطيران الخاص بالخطوط السعودية سعيد قاسم أن إعادة أداء صلاة الترويح بالمسجد النبوي وفق الإجراءات الاحترازية، دليل على العناية الفائقة والاهتمام العظيم بالمواطنين والمقيمين بالمملكة، من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، لافتاً الانتباه إلى أن هذه العودة جاءت تدرجيا ووفق ضوابط معينة لضمان سلامة قاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.// انتهى //00:17ت م0006