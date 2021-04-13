لندن 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسهنأ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وقال جونسون في تصريح له أمس:"إنه من الضروري اتباع القواعد للبقاء في أمان، وآمل أن يجلب هذا الشهر من الصيام والصلاة والصدقة الكثير من السلام لجميع المسلمين".كما هنأت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية جميع المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنيةً للجميع شهرا مباركا.//انتهى//00:17ت م0007