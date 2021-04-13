عام / المملكة المتحدة تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك
الثلاثاء 1442/9/1 هـ الموافق 2021/04/13 م واس
لندن 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس
هنأ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال جونسون في تصريح له أمس:"إنه من الضروري اتباع القواعد للبقاء في أمان، وآمل أن يجلب هذا الشهر من الصيام والصلاة والصدقة الكثير من السلام لجميع المسلمين".
كما هنأت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية جميع المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك متمنيةً للجميع شهرا مباركا.
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