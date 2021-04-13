نجران 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسيبدأ أكثر من 20 ألف طالب وطالبة بجامعة نجران في مختلف الكليات والتخصصات اليوم ، أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442 هـ إلكترونياً، فيما يؤدي طلاب وطالبات المواد العلمية اختباراتهم التطبيقية حضورياً وسط تنظيم واستعدادات مكثفة تُطبق من خلالها الجامعة الاحترازات والإجراءات المتبعة للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن الجامعة هيأت خدماتها التقنية لضمان سير الاختبارات على أكمل وجه ، لتجنب أي عوائق، وذلك استمراراً للنجاحات التي حققتها خلال الفصول الماضية وأثبتت جودة الأنظمة الإلكترونية التي وفرتها الجامعة للطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة كثفت متابعتها مع عمداء الكليات والاطلاع المستمر على خطط الكليات؛ لضمان سير الاختبارات على الوجه المطلوب.وأضاف الدكتور السبيعي بأن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد حرصت على تهيئة أعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال تقديم البرامج التدريبية؛ لتعزيز المهارات الإلكترونية التي تضمن تسيير العملية التعليمية بكفاءة عالية، منوهاً إلى برنامج " تعزيز" التدريبي على أداء الاختبارات الإلكترونية الذي قدمته العمادة واشتمل على 11 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب واستفاد منها أكثر من 650 مستفيدًا.وأكد أن الجامعة عملت على مضاعفة جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تكثيف الإجراءات الاحترازية ، وتعقيم المعامل والقاعات الدراسية لطلاب المواد التطبيقية، واشتراط تحميل التطبيقات التي أوصت بها وزارة الصحة " توكلنا- تباعد- صحتي- تطمن" على طلاب ومنسوبي الجامعة ، و إجراء عمليات الفرز البصري ، وتحقيق التباعد الجسدي داخل المعامل ولبس الكمامة.من جهته بين المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور صالح الحارثي، أن الجامعة ألزمت الطلاب المختبرين حضورياً ، بالحضور قبل الاختبار بوقت كاف، مشدداً على عدم السماح بدخول الطالب للقاعة بعد مضي نصف ساعة من انطلاق الاختبار ، مشيراً إلى ضرورة إحضار الهوية الوطنية أو البطاقة الجامعية، والالتزام بتوجيهات المسئولين داخل الكليات والعمادات والمراقبين داخل قاعات الاختبارات.// انتهى //00:18ت م0009