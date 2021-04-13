أبها 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسيؤدي أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير اليوم ، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني "عن بعد" للعام الدراسي الجاري.وأوضح مدير تعليم المنطقة سعد الجوني، أن الإدارة والمدارس التابعة لها أعدت خطة متكاملة لأعمال الاختبارات عن بعد بمشاركة الإدارات ذات العلاقة ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس، تضمنت دعم الميدان التعليمي بـ 800 مشرف ومشرفة للوقوف على سير الاختبارات في أكثر من 1300 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية تحتضن أكثر من 200 ألف طالب وطالبة ، لافتا إلى أنه تم تفعيل الهاتف الاستشاري من قبل وحدة الخدمات الإرشادية ومتابعة الحالات الفردية والخطط المقدمة للطلاب والطالبات، إضافة إلى إنشاء مركز إلكتروني لدعم الاختبارات ومعالجة الجوانب التقنية المتعلقة بها ، عطفا على المراكز داخل المدارس لدعم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ، مشيرا إلى عدد الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم لهذا العام يقدر بـ 16912 طالبا وطالبة يدرسون في الصف الثالث الثانوي.// انتهى //00:22ت م0013