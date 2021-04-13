نيوم 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالًا هاتفيًا اليوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.وقد أعرب الملك المفدى عن شكره لسمو ولي عهد أبو ظبي على التهنئة ، داعيًا الله جل وعلا أن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال.// انتهى //00:24ت م0014