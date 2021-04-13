سياسي / قلق أممي عميق إزاء مقتل عشرات المتظاهرين في ميانمار ‏

الثلاثاء 1442/9/1 هـ الموافق 2021/04/13 م واس
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الأمم المتحدة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجدداً عن قلقه العميق إزاء ‏التطورات في ميانمار، واصفاً آخر التقارير عن أعمال عنف وقتل المتظاهرين ‏على يد قوات الأمن بالمروّعة.‏
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: زملاؤنا في ميانمار مصدومون من أعمال العنف منذ يوم الجمعة، حيث ‏قُتل 93 متظاهراً أكثرهم من مدينة باغو.‏
وأشار دوجاريك إلى أن فريق الأمم المتحدة في ميانمار أعرب عن القلق بشكل ‏خاص حيال التقارير التي تتحدث عن استخدام المدفعية الثقيلة ضد المتظاهرين.‏
وأفاد أن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يشدد على الدور الرئيس الذي يمكن ‏ويجب أن تلعبه المنطقة في تقديم المشورة للجهات الفاعلة الوطنية لاتخاذ خطوات ‏نحو عودة السلام والاستقرار إلى ميانمار.‏
‏// انتهى //‏
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