نيويورك 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمس بالتزامن مع شهر ‏رمضان المبارك حملة عالمية لجمع التبرعات تحت شعار "خيرك يفرق في كل ‏ثانية"، دعماً للاجئين حول العالم في شهر رمضان، حاثةً على دعم ملايين اللاجئين ‏والنازحين داخلياً من الفئات الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا.‏وأكد المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان ‏صحفي أمس أنه يمكننا معاً مساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً على تأمين سقف ‏فوق رؤوسهم، ووجبة إفطار ساخنة، ومياه نظيفة، وأن يأملوا في مستقبل أفضل ‏وأكثر أماناً.‏ودعا إلى إدراج الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم على قدم المساواة في ‏برامج التطعيم العالمية وخطط التعافي الاقتصادي، وبذل المزيد من الجهود لتلبية ‏احتياجاتهم الخاصة بالتعليم، والصحة النفسية والرعاية الاجتماعية، ‏والمخاطر المتعلقة بحماية الطفل.‏‏// انتهى //‏00:26ت م0017