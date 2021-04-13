اجتماعي / مفوضية اللاجئين تطلق حملة للتضامن مع اللاجئين في شهر رمضان
الثلاثاء 1442/9/1 هـ الموافق 2021/04/13 م واس
نيويورك 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس
أطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمس بالتزامن مع شهر رمضان المبارك حملة عالمية لجمع التبرعات تحت شعار "خيرك يفرق في كل ثانية"، دعماً للاجئين حول العالم في شهر رمضان، حاثةً على دعم ملايين اللاجئين والنازحين داخلياً من الفئات الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا.
وأكد المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان صحفي أمس أنه يمكننا معاً مساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً على تأمين سقف فوق رؤوسهم، ووجبة إفطار ساخنة، ومياه نظيفة، وأن يأملوا في مستقبل أفضل وأكثر أماناً.
ودعا إلى إدراج الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم على قدم المساواة في برامج التطعيم العالمية وخطط التعافي الاقتصادي، وبذل المزيد من الجهود لتلبية احتياجاتهم الخاصة بالتعليم، والصحة النفسية والرعاية الاجتماعية، والمخاطر المتعلقة بحماية الطفل.
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