اجتماعي / مفوضية اللاجئين تطلق حملة للتضامن مع اللاجئين في شهر رمضان ‏

الثلاثاء 1442/9/1 هـ الموافق 2021/04/13 م واس
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نيويورك 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس
أطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمس بالتزامن مع شهر ‏رمضان المبارك حملة عالمية لجمع التبرعات تحت شعار "خيرك يفرق في كل ‏ثانية"، دعماً للاجئين حول العالم في شهر رمضان، حاثةً على دعم ملايين اللاجئين ‏والنازحين داخلياً من الفئات الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا.‏
وأكد المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان ‏صحفي أمس أنه يمكننا معاً مساعدة اللاجئين والنازحين داخلياً على تأمين سقف ‏فوق رؤوسهم، ووجبة إفطار ساخنة، ومياه نظيفة، وأن يأملوا في مستقبل أفضل ‏وأكثر أماناً.‏
ودعا إلى إدراج الأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم على قدم المساواة في ‏برامج التطعيم العالمية وخطط التعافي الاقتصادي، وبذل المزيد من الجهود لتلبية ‏احتياجاتهم الخاصة بالتعليم، والصحة النفسية والرعاية الاجتماعية، ‏والمخاطر المتعلقة بحماية الطفل.‏
‏// انتهى //‏
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