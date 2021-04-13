جيزان 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأدى طلاب وطالبات جامعة جازان اختباراتهم النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1442هـ أمس، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمختلف كليات وعمادات الجامعة.وأوضح معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن الجامعة اتخذت الإجراءات الاحترازية ووفرت التجهيزات لضمان سير الاختبارات بما يضمن سلامة وصحة الطلبة وأسرهم ومنسوبي الجامعة، منوهاً بما بذلته وتبذله الطواقم الأكاديمية والصحية والإدارية والفنية والأمنية في مختلف كليات وعمادات وإدارات الجامعة من تفان وحرص أثمر نجاحًا متواصلًا في عملية سير الاختبارات.وأثنى معاليه على حرص طلاب وطالبات الجامعة والتزامهم بالتعليمات والإرشادات وتحمل المسؤولية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الجميع سواء عند تأديتهم للاختبارات الفصلية أو في الاختبارات النهائية الحالية.من جانبه أكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق أن الجامعة أصدرت بياناً يوضح فيه آلية إجراء الاختبارات وفتراتها وفق معايير تضمن التطبيق السليم للإجراءات والبروتوكولات الوقائية، فيما أوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة فاطمة عقيلي أن الإجراءات التي حددتها الجامعة تتكون من أربع مراحل هي إجراءات قبل الحضور لمقر الاختبار، وإجراءات أخرى عند دخول الاختبار عبر محطة الفرز البصري، وإجراءات أثناء الاختبار، وإجراءات ما بعد الانتهاء من الاختبار.// انتهى //00:27ت م0019