نيوم 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس المصري على تهنئته بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والمسرات.// انتهى //00:37ت م0022