عام / وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين بشهر رمضان المبارك
الثلاثاء 1442/9/1 هـ الموافق 2021/04/13 م واس
واشنطن 1 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس
هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال بلينكن عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية "أمس" الاثنين: "أتمنى لجميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم رمضاناً مباركًا.
وأكد التزام الخارجية الأمريكية من خلال سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، بإقامة علاقات قوية مع المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.
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