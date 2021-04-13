واشنطن 1 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسهنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع المسلمين في ‏الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.‏وقال بلينكن عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية "أمس" الاثنين: "أتمنى ‏لجميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم رمضاناً مباركًا.وأكد التزام الخارجية الأمريكية من خلال سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، بإقامة ‏علاقات قوية مع المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.‏‏// انتهى //‏01:09ت م0026