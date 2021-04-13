عام / وزير الخارجية الأمريكي يهنئ المسلمين بشهر رمضان المبارك

الثلاثاء 1442/9/1 هـ الموافق 2021/04/13 م واس
  • Share on Google+

واشنطن 1 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس
هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جميع المسلمين في ‏الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.‏
وقال بلينكن عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية "أمس" الاثنين: "أتمنى ‏لجميع المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم رمضاناً مباركًا.
وأكد التزام الخارجية الأمريكية من خلال سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، بإقامة ‏علاقات قوية مع المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.‏
‏// انتهى //‏
01:09ت م
0026