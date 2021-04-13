واشنطن 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسوقع اليوم عدة ضحايا جرّاء إطلاق نار في إحدى المدارس الثانوية بولاية تينيسي الأمريكية.وأشارت الشرطة في مدينة نوكسفيل بالولاية إلى أن قوات الأمن باشرت موقع الحادث للاستجابة إلى إطلاق نار في مدرسة أوستن- إيست ماغنيت الثانوية، مؤكدة أن التحقيقات ما تزال جارية.ولم تذكر الشرطة أي معلومات إضافية عن هوية المشتبه بهم أو عدد الضحايا.// انتهى //02:34ت م0028