عام / رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك
الثلاثاء 1442/9/1 هـ الموافق 2021/04/13 م واس
الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس
رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي الرئاسة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة.
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