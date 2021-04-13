الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسرفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي الرئاسة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة.// انتهى //02:55ت م0029