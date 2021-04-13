بيروت 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسواصلت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تتبعها للنقاشات التي يجيرها المعنييون والمسؤولون في لبنان للخروج من جمود أزمة تشكيل الحكومة.وسلطت الضوء على زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى القاهرة واجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولاحقا مع نظيره المصري سامح شكري حيث أكد لافروف أن مصر تعد أحد الشركاء الرئيسيين لموسكو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.وأخبرت عن تشديد وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس على وجوب محاسبة النظام السوري بعد أن خلصت تحقيقات منظمة حظر الاسلحة الكيماوية إلى أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور وهو سلاح كيماوي أثناء هجومها على مدينة سراقب في العام 2018.وتطرقت صحف لبنان إلى دعوة واشنطن وصندوق النقد الدولي أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون عن السودان وتأكيدهم أن الخرطوم أحرزت تقدما في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي.// انتهى //08:20ت م0039