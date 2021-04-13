إسلام آباد 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم دعوة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان المجتمع الدولي إلى وضع استراتيجية مشتركة لضمان الوصول والتوزيع العادل للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للجميع وفي أسرع وقت ممكن.وسلطت الضوء على زيارة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى ألمانيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.واهتمت بعزم باكستان تأمين 15 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في مايو المقبل من خلال مبادرة كوفاكس العالمية لتعزيز حملة تطعيم مواطنيها ضد الفيروس.وأشارت إلى إعلان الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي تماثله الشفاء من فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.وأخبرت عن اجتماع لجنة رؤية الهلال الباكستانية مساء اليوم لتحري هلال شهر رمضان المبارك.وتطرقت إلى ارتفاع تحويلات الباكستانيين في الخارج بنسبة 43٪ وتجاوز 21.5 مليارات دولار، واستمرار تحسن سعر الروبية الباكستانية.وتناقلت صحف باكستان إعلان الشرطة الأفغانية عن مقتل كبير الأطباء في فيلق "209 شاهين" وسائقه، في هجوم شنه مسلحون مجهولون بإقليم بلخ الشمالي.// انتهى //09:39ت م0042