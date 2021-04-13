القاهرة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه أمس مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الموقف الإستراتيجي الثابت لمصر القائم على استعادة الأمن والاستقرار وإرساء عناصر استدامته في دول المنطقة المتأثرة بالنزاعات، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية لفتح آفاق التنمية.وأشارت إلى تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية أمس 818 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 42 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 211307 إصابات، و12487 وفاة.وسلّطت صحف القاهرة الضوء على مباحثات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أمس مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، التي تم خلالها التأكيد على ضرورة التسوية السياسية للأزمات القائمة بالمنطقة العربية.ونقلت صحف الثلاثاء عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها يوم 22 مايو المقبل، مؤكدًا أنه سيتم مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لممارسة الضغط على إسرائيل لمنع قيامها بأي إجراءات من شأنها وضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات.وأفادت بأن وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس شدد خلال زيارته إلى ليبيا ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد في أقرب وقت، مُطالبًا باستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية بين طرابلس وأثينا.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى إعلان منظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا في مرحلة حرجة والإصابات بالفيروس ترتفع بإطراد ملحوظ، إلا أنه يمكن السيطرة على الفيروس في بضعة أشهر في حال اتخاذ الإجراءات السلمية.// انتهى //10:22ت م0047