بغداد 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالمرسوم الذي أصدرته رئاسة الجمهورية الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق في موعدها المقرر المعلن في العاشر من أكتوبر القادم, مبرزة تأكيد الرئاسة أهمية هذه الانتخابات كونها مفصلية وتأسيسية، داعية الأجهزة الأمنية إلى تحملِ المسؤولية في حفظِ الأمن خلالها.ونوهت بالتعاون العراقي السعودي في المجال الزراعي، مبرزة تصريحا للمتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية بشأن إسهام إحدى شركات المملكة بإنشاء معمل لإنتاج منظومات الري الحديثة في العراق, موضحة المردودات الإيجابية لمشروع المليار شجرة السعودي الذي سيكون للعراق حصة فيه.وأبرزت صحف بغداد ترحيب برنامج الأمم المتحدة في العراق بالمساهمة المالية التي قدّمها الاتحاد الأوروبي لمشروع لدعم بناء قدرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقدره 5.51 ملايين يورو.وتابعت القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا أمس، ومن بينها فرض حظر تجوال جزئي في شهر رمضان من الساعة 8 مساءً حتى 5 صباحًا، وفرض حظر شامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع, وتقليص الدوام ساعة واحدة في دوائر الدولة ومؤسساتها.// انتهى //10:43ت م0048