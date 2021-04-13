عرعر 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واستمكن الفريق الطبي بمركز جراحة السمنة في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر من إجراء 120 عملية تكميم معدة؛ لعلاج السمنة المفرطة، خلال الربع الأول للعام الحالي 2021م، تكلّلت جميعها بالنجاح -ولله الحمد- دون حدوث مضاعفات.وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن المركز الذي تبلغ سعته السريرية 12 سريرًا، يُعد من المراكز الحديثة التي تقدم خدمات جراحة السمنة المفرطة، ويجري عمليات جراحة تكميم المعدة للمرضى الذي يعانون السمنة، من خلال نخبة مميزة من الاستشاريين والأخصائيين.‏‎يُذكر أن صحة الشمالية يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة تشمل مركزاً للقلب، و3 للسكري والكلى والأسنان، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، تتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، والمناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.// انتهى //11:32ت م0053