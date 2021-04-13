الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسعقدت لجنة حماية المستهلك بمجلس التعاون العربية عبر الاتصال المرئي أمس، اجتماعها الرابع استناداً إلى قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 41 "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" باعتماد النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس المعدل، وقرار لجنة التعاون التجاري باستكمال الدول الأعضاء إصدار الأدوات التشريعية الداخلية لإنفاذ النظام (القانون).وجرى خلال الاجتماع استكمال مناقشة بنود مسودة اللائحة التنفيذية (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون، والتأكيد على تكثيف الجهود للانتهاء من هذه اللائحة.// انتهى //11:41ت م0054