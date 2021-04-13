الباحة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسقدمت عيادات "تطمن" في الباحة خدماتها لـ 69416 مستفيداً، منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.وأوضحت صحة الباحة أن خدمات عيادة "تطمن" تقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //12:04ت م0060