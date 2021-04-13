الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسالتقى الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق أمس، بسفير جمهورية فنلندا، وممثلي من سفارات مملكة النرويج، ومملكة السويد، ومملكة الدنمارك المعتمدين لدى المملكة، بمقر الأمانة العامة.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والدول الإسكندنافية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، وبحث آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.شارك في اللقاء سفير جمهورية فنلندا أنتي روتوفووري، ونائبة رئيس بعثة مملكة النرويج سيجنه جورو جيلين، ونائب سفير مملكة السويد اريك شانتز، ومسؤولة القسم السياسي لدى سفارة مملكة الدنمارك أسماء مشلح.// انتهى //12:30ت م0062