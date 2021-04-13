كابول 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسقُتل 10 عناصر من الجيش الوطني الأفغاني إثر هجوم شنه مسلحو حركة طالبان في إقليم بلخ الواقع شمال أفغانستان.ونقلت قناة طلوع الأفغانية عن مصادر قولها، إن مسلحي طالبان شنوا هجومًا على موقع أمني في إحدى القرى بمقاطعة شيمتال في الإقليم، مما أدى إلى مقتل 10 عناصر من الجيش الأفغاني وإصابة 3 آخرين، واتخذوا 5 آخرين من أفراد الجيش كرهائن.وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.// انتهى //12:30ت م0063