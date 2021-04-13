رام الله 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 26 وفاة و2762 إصابة و1855 حالة تعافٍ، في مجمل الأراضي الفلسطينية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس، حيث اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى ونفذ آخرون اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في نابلس وسلفيت، فيما نفذت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال طالت 28 فلسطينيا من الضفة الغربية، وأبعدت فلسطينيين عن المسجد الأقصى، وهدمت منزلا وخيمة واستولت على معدات زراعية في الخليل وبيت لحم، واقتحمت خربة حمصة في الأغوار.وأولت صحف الثلاثاء اهتمامًا باعتماد مجلس الوزراء الفلسطيني حزمة حوافز لتشجيع الاستثمار بعدة محافظات وموازنات مالية لدعم مشروعات في القدس.ولفتت النظر إلى توقيع الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، مرسومًا جمهوريًا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في العاشر من أكتوبر القادم.وألقت صحف فلسطين الضوء على دعوة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع الاثنين روسيا إلى وقف استفزازاتها وبدء نزع فتيل التصعيد على الحدود الأوكرانية حيث تحشد قواتها.// انتهى //12:34ت م0066