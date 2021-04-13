تونس 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واستناقلت صحف تونس تجديد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي تمكسه بأداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، عادًا البلاد تعيش وضعية اقتصادية صعبة لا تتحمل كل ھذا التعطیل.ولافت الانتباه في جانب آخر إلى أن الوضع الوبائي ما يزال تحت السيطرة رغم دخول البلاد في الموجة الثالثة.في الشأن الليبي كتبت صحف الثلاثاء عن تكثيف السلطة الليبية الجديدة خلال هذه الفترة من تحركاتها الدبلوماسية عبر تنشيط عملية إعادة فتح السفارات التي كانت مغلقة منذ سنوات، فضلا عن قيام رئيس الحكومة الليبية بجملة من الزيارات قادته إلى عدد من العواصم العربية في إطار البحث عن موقف دولي موحد تجاه أزمة بلاده.وتناقلت إعلان الشرطة الأمريكية بولاية تينيسي، أمس عن وقوع ضحايا جراء عملية إطلاق نار في إحدى المدارس الثانوية بمدينة نوكسفيل، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للتعرف على من يقف وراء العملية فيما لا توجد أي معلومات إضافية عن هوية المشتبه بهم أو عدد الضحايا.وتطرقت صحف تونس إلى بيانات نشرتها وزارة الصحة الهندية ، تفيد أن الهند سجلت 161736 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، لتصل بذلك إلى أعلى حصيلة يومية في العالم مرة أخرى، حيث وصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الهند إلى 13.69 مليون حالة، فيما ارتفعت الوفيات بواقع 879 لتصل إلى 171058، مشيرة إلى أن الهند تجاوزت البرازيل من حيث عدد الإصابات واحتلت المركز الثاني عالميًا.// انتهى //13:50ت م0086