عام / تكريم 113 متفوقا ومتفوقة بجامعة الملك خالد
الثلاثاء 1442/9/1 هـ الموافق 2021/04/13 م واس
أبها 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واس
نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز التوجيه والإرشاد بعمادة شؤون الطلاب أمس حفل تكريم طلاب وطالبات الجامعة المتفوقين، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي .
وتم خلال الحفل الذي أقيم بمسرح المدينة الجامعية في أبها تكريم 113 طالبا وطالبة من مختلف كليات ومقرات الجامعة الحاصلين على معدل تراكمي 5/5 في ثلاثة فصول دراسية متتالية .
واختتم الحفل بعرض مرئي تناول أبرز جهود مركز التوجيه والإرشاد، إضافة إلى الوسائل والخدمات التي يقدمها في سبيل تميز الطلاب والطالبات، كما كرم معالي رئيس الجامعة المتفوقين والمتفوقات . // انتهى //
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