أبها 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسنظمت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز التوجيه والإرشاد بعمادة شؤون الطلاب أمس حفل تكريم طلاب وطالبات الجامعة المتفوقين، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي .وتم خلال الحفل الذي أقيم بمسرح المدينة الجامعية في أبها تكريم 113 طالبا وطالبة من مختلف كليات ومقرات الجامعة الحاصلين على معدل تراكمي 5/5 في ثلاثة فصول دراسية متتالية .واختتم الحفل بعرض مرئي تناول أبرز جهود مركز التوجيه والإرشاد، إضافة إلى الوسائل والخدمات التي يقدمها في سبيل تميز الطلاب والطالبات، كما كرم معالي رئيس الجامعة المتفوقين والمتفوقات . // انتهى //13:58ت م0088