الباحة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسوزعت الجمعية الخيرية لإكرام المسنين (إكرام) بمنطقة الباحة، ما يقارب من 100 سلة غذائية، إضافة إلى تأثيث عدد من المنازل وترميم البعض الآخر، كما تم توزيع مجموعة من الأجهزة الطبية المختلفة من أسرة كهربائية وكراسي متحركة ومشايات وأجهزة قياس الضغط والسكر ودرجة الحرارة، حيث تقوم الجمعية طيلة أيام السنة وخصوصاً في شهر رمضان المبارك بتفقد أحوال المسنين في المنطقة ودعمهم بالاحتياجات اللازمة .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبد الرحمن بن عطية أبو رياح، بأن الجمعية تقوم كذلك بتوزيع مبالغ مالية من خلال ما يرد إليها من مستحقات الزكاة، مشيراً إلى أن التواصل مفتوح مع الجمعية عبر موقعها الإلكتروني www.ikram.sa من خلال الخدمات الإلكترونية وبوابة المستفيدين التي يستطيع المستفيد من خلالها تعبئة بياناته للحصول على الخدمة التي يرغبها .// انتهى //14:00ت م0089