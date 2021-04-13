الكويت 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 4ر25 نقطة ليبلغ مستوى 63ر5932 نقطة بنسبة هبوط بلغت 43ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 03ر225 مليون سهم تمت عبر 9164 صفقة نقدية بقيمة 9ر37 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 5ر18 نقطة ليبلغ مستوى 56ر4810 نقاط بنسبة صعود بلغت 39ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 02ر167 مليون سهم تمت عبر 5341 صفقة نقدية بقيمة 4ر14 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الأول 5ر44 نقطة ليبلغ مستوى 61ر6497 نقطة بنسبة هبوط بلغت 68ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 58 مليون سهم تمت عبر 3823 صفقة بقيمة 4ر23 مليون دينار.// انتهى //14:02ت م0090