المدينة المنورة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسدشن معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي أمس، حملة "مُمتثل في المدينة المنورة" التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19".وافتتح معاليه مراسم الحملة من داخل البهو الرئيس لـ"العالية مول"، مانحاً إشارة "مُمتثل" إلى مجموعة من المنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق اشتراطات ومعايير الحملة في السوق التجاري الذي احتضن الفعالية, كما أطلق برنامج الشراكة المجتمعية مع إحدى الشركات الرائدة في مجال التغذية لدعم الأسر المنتجة, وتشجيع عرض منتجاتها خاصة خلال شهر رمضان المبارك.وشملت الفعاليات تدشين الجدارية الفنية لشعار "مُمتثل" بجوار بلدية قباء, إضافة إلى جدارية رسمها مجموعة من طالبات كلية التربية الفنية تحت إشراف العديد من المبدعين, مشاركاً فريق أشبال الأمانة التطوعي المكون من 50 طفلاً وطفلة في تلوين الشعارات.يُذكر أنه شارك أكثر من 650 متطوعاً ومتطوعة في الفعاليات والأنشطة والبرامج المصاحبة للحملة في عدد من المجمعات التجارية والمواقع في المدينة المنورة حيث يعتمد برنامج الحملة على تعزيز أوجه التعاون والتكامل وضم العناصر تحت شعار واحد، وذلك بعدة طرق أبرزها دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال باللوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، بجانب إشراك المتطوعين في عملية التوعية عبر التواجد في الأماكن العامة لتوزيع الأقنعة الخاصة بالحملة، وتوعية الزائرين بأهمية الامتثال بمعايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع، وكذلك التعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.// انتهى //14:07ت م0095