عرعر 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, وكلاء ومديري العموم ورؤساء الأقسام وموظفي إمارة المنطقة ، المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وبادلهم سموه التهنئة سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع وأن يتقبل من الجميع صيام هذا الشهر وأن يحفظ للوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة -أيدها الله-ودعا الجميع بمضاعفة الجهود والتفاني والحرص على إنجاز الأعمال والمعاملات بأسرع وقت لخدمة أهالي المنطقة وفق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله-، مؤكداً أن إتقان العمل من العبادات التي تحث عليها الشريعة الاسلامية السمحة.// انتهى //14:09ت م0096