الظهران 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسيقيم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) عدداً من الفعاليات الثقافية والأنشطة والبرامج وورش العمل خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ، والتي تهدف إلى تعزيز القيم والملامح التراثية الوطنية واستكشاف حرف ومهارات فريدة عبر التعليم والتصنيع والابتكار .وتتضمن الفعاليات عرض حزمة من الأعمال الفنية المستوحاة من الهوية الرمضانية، وتقديم لقاءات ثقافية ومعرفية عبر "مجلس إثراء الثقافي"، وبرنامج "زوايا مضيئة" إضافةً إلى تقديم فعالية تستعرض تاريخ الخط العربي، ومشاهدة عرض "فن الترخيم" وتعلّم الخط واللغة العربية والتصميم .// انتهى //14:57ت م0121