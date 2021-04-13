الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسوقّعت الهيئة العامة للأوقاف اليوم بمقرها في مدينة الرياض اتفاقيتي شراكة منح مع جمعية خيرات لحفظ النعمة وجمعية إكرام عابري السبيل، لدعم مشروع إفطار صائم للأسر المستفيدة وعابري السبيل في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.ومثّل الهيئة العامة للأوقاف في التوقيع نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع المصارف وخدمات الأوقاف عبدالرحمن بن محمد العقيل، بينما مثّل جمعية خيرات لحفظ النعمة المشرف العام على الجمعية عبدالله بن عبيد السبيعي، ومثّل جمعية إكرام عابري السبيل رئيس مجلس الإدارة سفر بن أحمد الغامدي.ويأتي مشروع تفطير الصائمين تنفيذاً لشروط الواقفين للأوقاف التي تقع تحت نظارة الهيئة العامة للأوقاف، إذ سيتم توزيع أكثر من 320 ألف وجبة إفطار بمعدل أكثر من 10 آلاف وجبة يومياً، بحيث تشمل مدن الرياض، والمدينة المنورة، وعنيزة، وأبها، ومحافظتي محايل عسير، ورجال ألمع.وتكمن أهمية المشروع في مساهمته بتعويض الأسر الأشد حاجة وعابري السبيل الذين اعتادوا على المشاركة في موائد الإفطار الجماعية التي جاء الأمر بالحد منها كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث سيتم تقديم وجبات الإفطار للمستفيدين في مقرّ إقامتهم أو عند مرورهم بنقاط التوزيع في المدن المحددة.// انتهى //14:59ت م0124