الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسباشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (971) جولة رقابية خلال شهر شعبان 1442هـ، والتحقيق مع (700) متهم في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف (176) مواطناً ومقيماً منهم موظفون من وزارات: (الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والمالية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والنقل، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) والهيئة العامة للجمارك، وهيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية.وأوضحت الهيئة أن التحقيق يأتي بسبب تورطهم بتهم: (الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير) وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.ودعت عموم المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في حماية المال العام والحفاظ عليه بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الهاتف المجاني (980)، أو الفاكس (0114420057).// انتهى //15:16ت م0126