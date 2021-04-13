بريدة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في الإمارة ببريدة اليوم - وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات بالمنطقة - الذين هنأوا سموه بحلول شهر رمضان المبارك.ودعا سموه الله تعالى أن يجعل شهر رمضان شهر خير وبركة على المملكة والأمتين العربية والإسلامية، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والخير والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والإيمان ويحفظه من كل مكروه، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.// انتهى //15:24ت م0128