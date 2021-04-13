كابل 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية المتضمنة 100 طن من التمور.وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- القائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية أفغانستان بدر بن إبراهيم العتيبي وذلك لرئيسة الهلال الأحمر الأفغاني الدكتورة نيلاب مبارز، في مقر الهلال الأحمر الأفغاني بالعاصمة كابل.وأوضح السفير العتيبي أن المساعدات المقدمة تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة على وصول هذه المساعدات لمستحقيها مع دخول شهر رمضان المبارك.و عبّرت رئيسة الهلال الأحمر الأفغاني عن الشكر والتقدير نيابة عن حكومة وشعب أفغانستان للمملكة العربية السعودية على استمرارية هذه المكرمة التي تأتي كل عام، التي تعكس قوة وعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //15:24ت م0129