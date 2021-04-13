عمّان 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين والفلسطينيين الأكثر احتياجًا في الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.وجرى توزيع 4.176 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 20.880 فردا في محافظات عمّان، والزرقاء، وإربد، والكرك، والعقبة، والمفرق.وتنوعت محتويات السلة الواحدة -التي تزن 30 كيلوغراماً- بين مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات والعدس والبرغل والطحين وخلافه، التي تلبي احتياج الأسرة لمدة شهر كامل.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ.// انتهى //15:29ت م0132