بغداد 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسنفذت طائرات حربية عراقية اليوم أربع غارات جوية مستهدفة كهوفا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن طائرات حربية عراقية من طراز F_16 نفذت الضربات الجوية الأربع, مما أدى إلى تدمير الكهوف المستهدفة وقتل الإرهابيين الذين كانوا يتحصنون بها.// انتهى //15:35ت م0133