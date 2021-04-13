المدينة المنورة 01 رمضان 1442هـ الموافق 13 إبريل 2021م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس لقاء افتراضيا بعنوان "كيف تبني مشروعك التقني ", الذي تهدف الغرفة من خلاله لرفع مستوى المعرفة والخبرات لدى المستثمر التقني .وناقش اللقاء عددا من المحاور، منها أشهر نماذج العمل للمشاريع التقنية , وخطوات بناء مشروعك التقني , وكيف تختار الشريك التقني , وما المميزات التنافسية للمشاريع التقنية .//انتهى//16:44ت م0179