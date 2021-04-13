مقديشو 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأعلن رئيس البرلمان الصومالي محمد مرسال شيخ أنه تم التصويت أمس لصالح تمديد ولاية رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو لعامين آخرين، وذلك من أجل السماح بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة.وقالت وكالة الأنباء الصومالية: إن 149 نائبا صوتوا بالموافقة على الاقتراح الذي رفضه نائب واحد، فيما امتنع ثلاثة نواب عن التصويت.من جهته رحب الرئيس الصومالي بالقرار، وأشار إلى أن الحكومة ستلعب دورا في تنفيذ القانون الذي سيقود البلاد للانتخابات المباشرة ويعيد للشعب الصومالي حقه الدستوري في اختيار من يثق به.// انتهى //16:46ت م0181