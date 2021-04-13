الرس 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 إبريل 2021 م واسوزعت جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس ، أكثر من 612 سلة غذائية رمضانية على المستفيدين لديها .وأوضحت الجمعية أن العمل جاري على إعداد وتوزيع وجبات تفطير الأسر خلال شهر رمضان المبارك هذا العام ضمن مشروع " إفطارك_في_مكانك " الذي أطلقه سمو أمير منطقة القصيم، بما يتوافق مع التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.يذكر أن الجمعية صرفت خلال الربع الأول لعام 2021م مبلغ وصل إلى 1,186,242 ريالاً مساعدات للمستفيدين، شملت بطاقات تسوق وأجهزة منزلية وإعانات مالية وسلال غذائية وإعانات إيجار ، حيث تكفل الجمعية 1796 مستفيداً ضمن 442 أسرة .// انتهى //16:52ت م0185