مكة المكرمة 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسأجرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في وكالة التشييد والصيانة مسحاً ميدانياً شاملاً لشبكة البنية التحتية (السيول – الطرق – الإنارة – الحدائق – المرافق – الجسور – الأنفاق) بالعاصمة المقدسة؛ وذلك بهدف العمل على تهيئتها والرفع من كفاءتها خلال موسم رمضان لعام 1442هـ .ووضعت الأمانة , خطة عمل تنسيقية للأعمال مع الجهات الأمنية (المرور - الأمن العام) و (الجهات الخدمية) ومراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة جائحة كورونا، كما تم الانتهاء من اعمال تهيئة وتجهيز مواقف السيارات في مداخل العاصمة المقدسة والمواقف الداخلية في مناطق (الشهداء - كدي - القشلة - محبس الجن)، وتهيئة وصيانة مجمعات دورات المياه العامة والبالغ عددها 95 مجمعاً بالعاصمة المقدسة.وتضمَّنت خطة العمل التشغيلية لموسم رمضان تجهيز 58 فرقة لأعمال صيانة (السيول - الطرق - الإنارة - الحدائق - المرافق - الجسور - الانفاق) في نطاق مكة المكرمة، وتخصيص 19 فرقة لتلك الأعمال الخاصة بالمنطقة المركزية الى جانب توفير 189 معدةً مجهزةً لدعم الفرق في تنفيذ أعمالها على الفترتين ( الصباحية - المسائية ) بنظام الورديات.// انتهى //16:56ت م0187