الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في مناطق المملكة، خلال هذا الأسبوع، برنامج "منزلة الصلاة في الإسلام"، الذي يأتي ضمن مشروع "التقويم الدعوي"، حيث يشتمل على كلمات ومحاضرات وندوات تستهدف المواطنين والمقيمين كافة، وتقام عبر البث المباشر "عن بعد".ويهدف هذا البرنامج إلى التأكيد على المكانة العظيمة للصلاة، وتوضيح أهم أحكامها، ويصاحبه عدد من الأنشطة منها نشر مقاطع فيديو قصيرة، أو موشن جرافيك وتصاميم الكترونية، وترجمة الكلمات والمحاضرات.ويتناول البرنامج عدة موضوعات منها مكانة الصلاة في الإسلام، وتعظيم قدرها، وخطورة تركها، ووجوب صلاة الجماعة، وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وأحكام سجود السهو، ومبطلات الصلاة، ومن أخطاء الصلاة.// انتهى //17:00ت م0188