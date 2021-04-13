بغداد 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8179 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 941078 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 39 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14796, فيما تم تسجيل 5791 حالة شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 826323 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 99959 , منهم 477 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //17:14ت م0190