الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واساستمعت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين أمس في جلستها الافتتاحية بمقر المسابقة في مدينة الرياض إلى تلاوات 20 متسابقاً ومتسابقة بقسميها (البنين والبنات) في مختلف فروع المسابقة السبعة، الذين يمثلون جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من مختلف مناطق المملكة.وقد استمعت اللجنة إلى تلاوات 13 متسابقا و7 متسابقات، حيث تتميز المسابقة في هذه الدورة باستخدام التقنية الحديثة وتنظيمها "عن بعد" عبر فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة في ظل الظروف الراهنة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة.كما تواصل لجنة التحكيم اليوم الثلاثاء الاستماع لمجموعة من التلاوات في الجلسة الثانية, حيث تستمر التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية حتى الخامس من شهر رمضان، ويشارك فيها عدد من المحكّمين والمحكّمات، حيث تبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة ثلاثة ملايين ومئتين وأربعة وثلاثين ألف ريال، وتشهد مشاركة 131 مشاركاً ومشاركة.// انتهى //17:18ت م0192