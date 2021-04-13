مكة المكرمة 1 رمضان 1442هـ الموافق 13 أبريل 2021م واسيقدم مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة خدمات نوعية عالية الجودة لقاصدي بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين ومصلين وقاطني مكة المكرمة من مواطنين ومقيمين، بكفاءات مهنية متخصصة وقدرات عالمية وإمكانيات حديثة .وأطلقت المدينة الطبية سلسلة من النجاحات الطبية منذ غرة شهر ذي الحجة من عام ١٤٣١ هجري بأول عملية قلب مفتوح تكللت بالنجاح لتستمر مسيرة التطوير والتحسين ليصل مجمل عمليات القلب المفتوح إلى نهاية شهر مارس من هذا العام أكثر من ٢٣٨٠ عملية متنوعة تشمل تغير الصمامات بأنواعها سواء كانت بالطرق التقليدية أو ذات التدخل الجراحي بالمنظار، أضافه إلى حالات زراعه أوردة تقوم مقام الشرايين التاجية التي تعرضت لانسدادات نتيجة أمراض مزمنة أخرى مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والتدخين والسمنة وارتفاع نسبة الدهون وجميعها تكللت بالنجاح ولله الحمد .ويأتي ذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الإمكانات التخصصية والطاقات التي تعمل على مدار الساعة، لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى من خلال منظومة علاجية متقدمة، وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني .// انتهى //17:33ت م0195