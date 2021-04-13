الخرطوم 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واسالتقى رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين في مكتبه اليوم بممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان يوناميتس فولكر بيرتس.وأكد الحسين خلال اللقاء حرص القوات المسلحة السودانية على نجاح مهمة البعثة الأممية، مجددا التزام الجيش بحماية جميع أعضاء البعثة داخل السودان.من جانبه تقدم فولكر بالشكر للقوات المسلحة السودانية، لافت النظر إلى ضرورة التعاون مع جميع الأجهزة النظامية لإنجاح مهمة البعثة.// انتهى //17:35ت م0196