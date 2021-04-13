الرياض 01 رمضان 1442 هـ الموافق 13 أبريل 2021 م واساجتمع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم -عبر الاتصال المرئي- مع سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.وأكد سموه خلال الاجتماع عمق العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين.كما بحث سموه مع السفير اليوناني مجالات التعاون الثقافي الممكنة في مشروعَي بينالي الدرعية والرياض آرت، وإمكانية الإعارة بين المتاحف السعودية واليونانية.// انتهى //17:49ت م0198